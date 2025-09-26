Σε τέσσερα ανέρχονται πλέον τα αιτήματα εκταφής σορών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για τα οποία καλούνται να αποφανθούν οι δικαστικοί λειτουργοί στη Λάρισα.

Το πρώτο αίτημα αφορά τον γιο του Πάνου Ρούτσι που παραμένει μπροστά από τη Βουλή συνεχίζοντας την απεργία πείνας και την Πέμπτη 25/9 κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα στο Εφετείο Λάρισας, το οποίο υπογράφουν 78 συγγενείς θυμάτων. Στο σχετικό έγγραφο ζητείται η εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι ώστε να ληφθεί γενετικό και βιολογικό υλικό για να διενεργηθούν ιστολογικές, τοξικολογικές, βιοχημικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου του.

Χθες, Πέμπτη κατέθεσε επίσης αίτημα εκταφής και η Μαρία Καρυστιανού για την εκταφή της κόρης της, Μάρθης Ψαροπούλου, αλλά και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για την εκταφή της συζύγου του, Βασιλικής Χλωρού.

Στο αίτημα της κας Καρυστιανού επισημαίνονται ως λόγοι για την εκταφή η διενέργεια εξέτασης ταυτοποίησης DNA λόγω αμφιβολιών για την ταυτότητα της σορού και η διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων για την ανεύρεση της αιτίας θανάτου.

Στο αίτημα του κ. Κωνσταντινίδη τονίζεται ότι σκοπός της εκταφής είναι η επαναληπτική ταυτοποίηση DNA ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν υπάρξει λάθη κατά την ταφή, η ανίχνευση πιθανής παρουσίας επιταχυντών καύσης και η αποσαφήνιση αιτιών θανάτου με ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη.

Την Τετάρτη κατατέθηκε αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη, για να γίνει, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από τον συνήγορο του κ. Γιάννη Μαντζουράνη, «έλεγχος DNA στα πέντε “ορφανά” τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών και για να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

Χθες επίσης όπως μεταδίδει το larissanet.gr ολοκληρώθηκε το δεκαήμερο για την κατάθεση υπομνημάτων από τους διαδίκους μετά την παράδοση της εισαγγελικής πρότασης και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών για τα αιτήματα εκταφής που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα το τελευταίο διάστημα, ειδικά αυτό που σχετίζεται με την απεργία πείνας του κ. Ρούτσι.