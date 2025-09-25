Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, υπέβαλε αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της. Σκοπός της εκταφής είναι η διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών ελέγχων, ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω τα αίτια θανάτου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κ. Καρυστιανού επισημαίνει ότι στον φάκελο των γενετικών εξετάσεων των θυμάτων απουσιάζουν πλήρως τα αποτελέσματα DNA της κόρης της. Επιπλέον, κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις στην ιατροδικαστική διαδικασία, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι δεν διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή, όπως προκύπτει και από επίσημο έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων από την τραγωδία στα Τέμπη (2023) τονίζει πως το αίτημά της βασίζεται σε δύο πυλώνες: την ανάγκη επαλήθευσης της ταυτότητας του θύματος (επικαλούμενη τα άρθρα 8 και 2 της ΕΣΔΑ) και την αναζήτηση των χημικών ουσιών που πιθανόν συνέβαλαν στην έκρηξη που προκάλεσε τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Η κ. Καρυστιανού ζητά επίσης την επιστροφή της δικογραφίας στην ανάκριση, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα, ενώ προσθέτει πως πολλά αιτήματα και στοιχεία που έχουν κατατεθεί από συγγενείς των θυμάτων είτε αγνοήθηκαν, είτε δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς.

«Με βάση το υπάρχον αποδεικτικό υλικό, η υπόθεση δεν είναι ώριμη να οδηγηθεί σε δίκη», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες σε όλα τα επίπεδα και ότι το ζήτημα της ουσιαστικής διαλεύκανσης των αιτίων θανάτου των θυμάτων παραμένει ανοικτό.

Και άλλο αίτημα εκταφής από οικογένεια θύματος

Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Ο πατέρας του, Πάνος Ασλανίδης, έχει υποβάλει αίτημα για την εκταφή της σορού του γιου του, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να δηλώνει πρόσφατα πως αναμένεται η άμεση κινητοποίηση των εισαγγελικών αρχών.

Η επιμονή των συγγενών για νέες εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων αναδεικνύει την αίσθηση ότι πολλά παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας. Παράλληλα, το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση.