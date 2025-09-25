Καταθέσεις, στο πλαίσιο της έρευνας με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών, έδωσαν οι γονείς του Βαίου Βλάχου, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η Μαρία και ο Χρήστος Βλάχος, οι οποίοι είχαν καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει για την υπόθεση προκειμένου να αξιολογηθούν.

Οι τραγικοί γονείς φέρονται να απέδωσαν ρόλο «συντονιστή» στον Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με τις εργασίες που ακολούθησαν στο χώρο της τραγωδίας. Για να στηρίξουν τη θέση τους εμφανίζονται να επικαλέστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου ενώ φέρονται να έκαναν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταθέσεις των γονιών παραπέμπουν σε ένα συγκεκριμένο χρονολόγιο στο οποίο καταγράφουν με λεπτομέρειες τις κινήσεις που έγιναν τις κρίσιμες ώρες.

Οι γονείς τους Βάιου Βλάχου, επανέλαβαν πως λόγω της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος πολλοί συγγενείς αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».