Το κίνητρο που οδήγησε τον 50χρονο να σκοτώσει την 59χρονη αδελφή του στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν οι αστυνομικοί, ενώ και ο ίδιος ο κατηγορούμενος «δεν έχει βοηθήσει σε αυτό», όπως διευκρίνισε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Εντωμεταξύ, η νεκροψία-νεκροτομή –σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr– έδειξε ότι η άτυχη 59χρονη, παρότι έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της ο 50χρονος αδερφός της και προσπάθησε να σωθεί, καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί. Η δολοφονία έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο ίδιος ο αδερφός της την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από τον λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δείχνουν να υπήρχε πρόβλημα μεταξύ τους στο παρελθόν. «Ακόμη και τώρα, τώρα που συνεχίζεται η προανάκριση για αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει καμία αναφορά περί ενδοοικογενειακής βίας για οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε στις σημερινές της δηλώσεις η κ. Δημογλίδου.

«Ίσα ίσα αναφέρεται στους αστυνομικούς ότι είχαν πολύ καλή σχέση και ότι ο ένας φρόντιζε τον άλλον», επεσήμανε, προσθέτοντας πως φαίνεται ότι ήταν μία ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε αυτό το γεγονός.

Σε ερώτηση αν έδρασε μόνος του, απάντησε πως «δεν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη. Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως έχει σκοτώσει την αδελφή του».

Το βίντεο της 59χρονης

Η 59χρονη γυναίκα είχε πάρει εκείνο το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι της και μάλιστα είχε ψωνίσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προτού τη σκοτώσει.

Σε βίντεο μάλιστα που προκαλεί ερωτήματα η 59χρονη φαίνεται να ευχαριστεί τον αδελφό της, ενώ παράλληλα μιλάει για άτομα που προσπάθησαν «να τη φάνε», αλλά δεν τα κατάφεραν.

Στο βίντεο που έφερε στο «φως» το πρωί της Δευτέρας 22/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδελφό της για τη στήριξη που της παρείχε, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα έλεγε -χωρίς να διευκρινίζει για ποιους πρόκειται- «προσπαθήσατε να με φάτε, αλλά δεν τα καταφέρατε».

«Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι στο παρόν, βέβαια ποτέ δεν είχα κάτι δεδομένο όπως την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς.

Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά εάν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα μην μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και χέρι καταλαβαίνετε… Ο φόβος μην το παίξω μάγκας ήταν ναι… όλα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά θα είμαι πάλι εδώ, οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει σχέδιο λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας.

Έτυχε ο αδελφός ο αγαπημένος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό, οπότε μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας.

Θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε δεν θα γίνει το δικό τους, δεν θα γίνει… ελαφρύ ισχαιμικό», έλεγε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.