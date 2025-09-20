Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που προκάλεσαν έκρηξη στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τοποθετώντας εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό στην πόρτα της τουαλέτας. Το περιστατικό προκάλεσε μικρής έκτασης ζημιές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Τα υπολείμματα του μηχανισμού αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, προκειμένου να αναλυθούν και να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους υπεύθυνους.

Παράλληλα, αστυνομικοί έχουν ερευνήσει τον χώρο όπου τοποθετήθηκε ο μηχανισμός, με σκοπό τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άγνωστοι δράστες είχαν περιβάλλει τον εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από μία φιάλη βουτανίου, με κερί και εύφλεκτο υλικό, ενώ τον είχαν δέσει με χαρτοταινία.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.