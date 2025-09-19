Στη σύλληψη ενός 35χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, με σκοπό να διαφύγει.

Τελικά, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα, χωρίς να τραυματιστεί.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το όχημα που οδηγούσε.