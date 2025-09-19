Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Ζακύνθου, όταν ομάδες ατόμων ήρθαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στη συμβολή των οδών Ρεμονδίνι και 21ης Μαΐου και διήρκεσαν αρκετή ώρα. Όπως κατέγραψαν ντόπιοι και τουρίστες με τα κινητά τους, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους πέταξαν ακόμη και καρέκλες που άρπαξαν από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κάτοικοι και τουρίστες έσπευσαν να απομακρυνθούν λόγω άμεσου κινδύνου τραυματισμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των συμμετεχόντων και για τον καθορισμό των αιτίων που οδήγησαν στον καυγά.