Τα στόματα για τον 42χρονο αποκαλούμενο «Κοντό» που είχε κάνει τη ζωή κόλαση σε νεαρές γυναίκες τις οποίες ανάγκαζε να εκδίδονται, ανοίγουν. Εκτός από τις έως τώρα 5 καταγγέλλουσες, θύματά του, και άλλες κοπέλες βρήκαν την δύναμη να τον καταγγείλουν.

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», λέει θύμα του.

Ένιωθαν εγκλωβισμένες. Όπως καταγγέλλουν, συστηματικά δέχονταν απειλές, σωματική κακοποίηση και βασανιστήρια. Ανάμεσα τους και ανήλικα κορίτσια ακόμη και εγκυμονούσες. Σε περίπτωση που αντιδρούσαν η απάντηση ήταν μία.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε ”πιες κοκαΐνη” με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. 16 με 17 χρονών παιδί δε νομίζω όταν ένας άνθρωπος 30 – 32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή τι θα πεις;».

Με βιτρίνα ένα χώρο γυμναστηρίου στον Άγιο Δημήτριο πριν από 5 χρόνια, ο 42χρονος είχε μετατρέψει επιχείρηση σε στούντιο παραγωγής πορνογραφικού υλικού.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο. Από την δράση του θησαύριζε ενώ συχνά αναγκαζόταν λόγω έξωσης, να αλλάξει σπίτια «κολαστήρια» στην Αθήνα, καθώς έκρυβε την επαγγελματική του ιδιότητα από τους ιδιοκτήτες.

«Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο αν θυμάμαι για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά, ότι βλέπανε κοριτσάκια μπαίνανε βγαίνανε, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει, μου έλεγε ”έλα μωρή κότα, έλα από εδώ πέρα”, για την έξωση», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Αντιμέτωπος πλέον με βαρύτατες κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών, ο 42χρονος τη Δευτέρα θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.