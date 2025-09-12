Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/9 λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε οχήματα στον Πειραιά.

Ειδικότερα σε τρία σημεία του Πειραιά τα οποία απέχουν λιγότερο από μισό χιλιόμετρο το ένα από το άλλο, γύρω στις 4:00 με 4:30 δύο οχήματα και ένα δίκυκλο παραδόθηκαν στις φλόγες.

Επί της οδού Αμοργού ένα επαγγελματικό αγροτικό αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στην οδό Οριγώνης ένα ακόμη όχημα κάηκε. Περίπου στις 4:30 κάηκε κι ένα δίκυκλο.

Με δεδομένο ότι οι φωτιές ήταν αλυσιδωτές, εντός μισής ώρας και σε μικρή απόσταση, διενεργείται όπως μετέδωσε η ΕΡΤ προανάκριση για το ενδεχόμενο εμπρηστικών επιθέσεων.