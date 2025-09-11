Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 20χρονος ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από επικίνδυνες κόντρες με πολυτελές αυτοκίνητο που φέρεται να έκανε στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά ένα αστυνομικό.

Ο νεαρός ,ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, φέρεται να αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας όσα του αποδίδονται. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 20χρονος ισχυρίστηκε πως δεν αντιλήφθηκε ότι εκείνοι που του έκαναν σήμα να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί. Ο νεαρός εμφανίζεται να σημείωσε πως αντέδρασε καθώς τρομοκρατήθηκε αφού είδε τους άνδρες, που οδηγούσαν συμβατικό αυτοκίνητο, να τον σημαδεύουν με τα όπλα.

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προφυλάκιση του. Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε ο δεύτερος κατηγορούμενος ,που έφυγε ελεύθερος από το γραφειο της ανακρίτριας, σταμάτησε το αυτοκίνητο του μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.