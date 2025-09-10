Συγκλονίζουν τα σημάδια στο σώμα του 13χρονου θύματος επίθεσης από μια ομάδα περίπου 15 ατόμων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του σε πάρκο στην περιοχή Συκιές στη Θεσσαλονίκη όταν δέχθηκε ανελέητη επίθεση.

«Καθόταν με τα άλλα δύο παιδιά και ξαφνικά έσκασαν κάπου 15 άτομα και τους χτυπούσαν με σίδερα και ξύλα», δήλωσε ο πατέρας του ανήλικου θύματος της επίθεσης.

Στις εικόνες που μεταδίδει το Mega φαίνονται οι μώλωπες στο σώμα του παιδιού που μαρτυρούν το μένος των ατόμων που τον ξυλοκόπησαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι, μπαίνοντας αμέσως στο χειρουργείο.

Από τη συμμορία των κουκουλοφόρων μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 18χρονος ο οποίος αντιμετωπίζει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.