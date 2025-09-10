Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 33χρονος από τον Βόλο, μετά την καταδίκη του σε ποινή κάθειρξης τριών ετών για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε ως αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας και οργανωμένης εκστρατείας παρενόχλησης που άσκησε στην πρώην σύντροφό του, από την οποία χώρισε πριν από περισσότερα από δώδεκα χρόνια.

Όπως αναφέρει το Mega, η υπόθεση ξεκίνησε το 2012, όταν ο κατηγορούμενος διατηρούσε σύντομη ερωτική σχέση με τη νεαρή κοπέλα, τότε μαθήτρια. Όταν εκείνη αποφάσισε να τον απομακρύνει από τη ζωή της, εκείνος αντέδρασε με εμμονικό τρόπο. Την παρακολουθούσε στον δρόμο, την έβριζε, τη φτύναμε δημόσια, και της τηλεφωνούσε επανειλημμένα ζητώντας να επανασυνδεθούν. Η συμπεριφορά του δεν περιορίστηκε σε λεκτική παρενόχληση. Με την πάροδο του χρόνου, πέρασε σε πιο ακραίες μορφές ψυχολογικής βίας.

Έγραψε προσβλητικά συνθήματα και προσωπικά της στοιχεία με σπρέι σε τοίχους σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμα και κοντά σε σχολείο και πολυσύχναστα καταστήματα και μάλιστα το ένα από τα πολλά γκραφίτι έλεγαν «παντρέψου με ή πέθανε». Παράλληλα, φέρεται να ανήρτησε ευαίσθητο υλικό της στα κοινωνικά δίκτυα και να την απειλούσε με περισσότερες αποκαλύψεις, προκειμένου να τη φοβίσει και να την αποτρέψει από το να ζητήσει βοήθεια.

Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να απομακρυνθεί διακριτικά. Ακόμη και όταν έφυγε από τον Βόλο για να σπουδάσει, εκείνος την εντόπισε και την παρενόχλησε ξανά, φτάνοντας στο σημείο να την ακινητοποιήσει στον δρόμο με φυσική επαφή. Η κατάσταση έγινε τόσο ασφυκτική, που αναγκάστηκε να εγκαταστήσει panic button στο κινητό της για λόγους ασφάλειας.

Η παρενόχληση συνεχίστηκε και μετά την επιστροφή της στον Βόλο, με επιθέσεις στην προσωπικότητά της και απειλές κατά της ίδιας και της οικογένειάς της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο δράστης προσπαθούσε να πλήξει τη φήμη της, να ελέγχει τις κοινωνικές της επαφές και να προκαλεί φόβο μέσω αποστολής βίντεο και μηνυμάτων.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο 33χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για υπερβολές και διαστρέβλωση των γεγονότων. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν — μεταξύ αυτών φωτογραφίες, γραπτά και οπτικοακουστικό υλικό — αποδείχθηκαν καθοριστικά. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση, δίνοντας έτσι ένα τέλος στον εφιάλτη της γυναίκας.