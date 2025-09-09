Μέσα στα εσώρουχά τους είχαν κρυμμένα τα γκλοπ και τα γάντια που είχαν πάνω τους οι γιοι του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ που συνελήφθησαν στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ο 30χρονος και ο 26χρονος είχαν στην κατοχή τους δύο πτυσσόμενα γκλοπ και συνελήφθησαν για τον νόμο περί όπλων, κατέβηκαν από το σπίτι τους στην Κηφισιά στα Εξάρχεια με τα γάντια και τα γκλοπ, τα οποία βάση νόμου απαγορεύεται να έχουν.

Στη διασταύρωση των δρόμων Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων αστυνομικοί σταμάτησαν τους γιους του πρώην υπουργού για τυχαίο έλεγχο.

Στους δύο νεαρούς επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τρεις μήνες αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 950 ευρώ.