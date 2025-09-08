Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι έξι από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Η μαραθώνια ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ με έξι πρόσωπα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση να παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή.

Μεταξύ των έξι κατηγορουμένων που προφυλακίστηκαν είναι ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπαρχηγοί.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας με αποτέλεσμα να μην πει ούτε λέξη για όσα του αποδίδονται.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητα ισχυριζόμενοι, στις απολογίες τους, πως δεν συμμετείχαν σε έκνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων.

Ο 66χρονος επιχειρηματίας, αλβανικής καταγωγής, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του υπαρχηγού φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμων και την εγκληματική οργάνωση.

«Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα», εμφανίζεται να είπε στην απολογία του σημειώνοντας πως έχει «υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα Τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».