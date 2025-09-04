Συναγερμός έχει σημάνει σε Περιστέρι και Εξάρχεια για έναν άνδρα που κυκλοφορεί ξυπόλητος και παρενοχλεί γυναίκες. Φωτογραφία του κάνει το γύρο του διαδικτύου για να ενημερωθεί ο κόσμος, καθώς ο φερόμενος δράστης δεν διστάζει να ακολουθήσει τα θύματα ακόμα και μέσα σε μαγαζιά ή στο χώρο εργασίας του.

Το θέμα αναδείχθηκε την Παρασκευή μετά από μαρτυρία κοπέλας στην εκπομπή Live You και τις επόμενες μέρες ακολούθησε ακόμη μία, με τη δεύτερη γυναίκα να δημοσιεύει και τη φωτογραφία του δράστη.

Σύμφωνα με την πρώτη μαρτυρία, το μεσημέρι της Παρασκευής στο Περιστέρι επί της Λεωφόρου Θηβών μια γυναίκα είδε έναν ξυπόλητο άνδρα να την ακολουθεί, την ώρα που πήγαινε σε κατάστημα αισθητικής όπου είχε κλείσει ραντεβού.

Η κοπέλα μπήκε κανονικά στο μαγαζί και τότε μπήκε μέσα και ο άγνωστος, που έφυγε μετά από παρέμβαση των υπόλοιπων εργαζόμενων.

Μετά από λίγες μέρες, μια δεύτερη κοπέλα ανέφερε παρόμοιο περιστατικό, το οποίο χρονικά έγινε το πρωί της ίδιας μέρας, αλλά στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μαρτυρία, η κοπέλα πήγαινε στην εργασία της, με τον άγνωστο να μπαίνει στα γραφεία που εργάζονταν και να της στέλνει φιλάκια, αλλά και να κάνει άσεμνες χειρονομίες. Όπως στην πρώτη περίπτωση, έτσι και στη δεύτερη χρειάστηκε η επέμβαση τρίτων για να απομακρυνθεί.

«Άνοιξα την κεντρική πόρτα η οποία είχε στοπ και έκλεινε σιγά-σιγά πίσω της, κι αυτός την πρόλαβε πριν κλείσει. Ανέβηκε στον όροφο όπου είναι τα γραφεία μας. Άκουσα ότι κάποιος έρχεται πίσω, αλλά νόμιζα ότι ήταν η συνάδελφος, οπότε άφησα την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Ευτυχώς, ήταν ήδη στο γραφείο η συνάδελφός μου και του φωνάξαμε και τον διώξαμε μαζί», είπε η κοπέλα.

Στη συνέχεια, τον τράβηξε φωτογραφία την ώρα που έφευγε και τη δημοσίευσε, ώστε να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες.

«Αυτός έστελνε φιλάκια όπως κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε. Πρόλαβα, πήγα στο παράθυρο και τον φωτογράφισα», είπε χαρακτηριστικά.