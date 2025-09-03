Σε ρίνγκ μετέτρεψαν τους δρόμους της Μυκόνου δύο παρέες μεθυσμένων Ιταλών τουριστών.

Οι νεαροί ήρθαν στα χέρια έξω από κατάστημα εστίασης. Ο ένας γρονθοκοπά τον άλλον. Αστυνομικοί που φτάνουν προσπαθούν να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο τμήμα.

Έντρομοι θαμώνες μαζεύουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και απομακρύνονται. Οι νεαροί εκτοξεύουν καρέκλες, τραπέζια και εκτοξεύουν αντικείμενα μεταξύ τους.

Κάποιοι επιτίθενται και στους αστυνομικούς. Με λαβές οι αστυνομικοί τους ρίχνουν στο έδαφος. Εκείνοι αντιστέκονται στην προσαγωγή τους. Σηκώνονται και προσπαθούν να αποφύγουν τις χειροπέδες.

Όπως λένε οι κάτοικοι οι καβγάδες μεταξύ μεθυσμένων παραθεριστών δεν είναι σπάνιοι στο νησί.