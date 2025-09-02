Για το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε μια 45χρονη επιχειρηματίας, με την Porsche της τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου στη Θέρμη ασχολήθηκε η Τατιάνα Στεφανίδου στην πρεμιέρα της εκπομπής της Power Talk.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος εκείνο το βράδυ γνώρισε την 45χρονη, διασκέδασε μαζί της και μάλιστα είχε επιβιβαστεί στην Porsche, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ και τόνισε: «Την γνώρισα εκείνο το βράδυ. Πήγα να κάνω δουλειά μαζί της. Δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία. Μετά όμως τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα κιόλας, δεν ήταν κολλητή μου να ξέρω αν πίνει. Δεν έδωσα σημασία γιατί εγώ ήμουν καλεσμένος».

«Ήταν μια χαρά. Δεν έδειχνε να είναι μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τα stories μου στo Instagram, αλλά δεν είχε νόημα γιατί αυτά δεν λένε κάτι. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7 αλλά εγώ κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό. Εγώ δεν πίνω, δεν μου αρέσει καθόλου το ποτό», πρόσθεσε ο γνωστός κομμωτής.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη 2/9, αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche η οποία φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Θέρμη και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, εγκαταλείποντας τα τραυματισμένα άτομα του άλλου Ι.Χ. στο οδόστρωμα.

Η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ως εκ τούτου δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες. Τονίζει, δε, πως έπαθε αμνησία και δηλώνει σοκαρισμένη για όσα εκτυλίχθηκαν.