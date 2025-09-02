Σήμερα, Τρίτη 2/9, αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche η οποία φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Θέρμη και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, εγκαταλείποντας τα τραυματισμένα άτομα του άλλου Ι.Χ. στο οδόστρωμα.

Η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ως εκ τούτου δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες. Τονίζει, δε, πως έπαθε αμνησία και δηλώνει σοκαρισμένη για όσα εκτυλίχθηκαν.

Μετά την απολογία της, ο εισαγγελέας τής άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παραμένει στη ΜΕΘ η 26χρονη καθώς έχει προβλήματα με την αναπνοή της, έχει κατάγματα και βλάβες στα πνευμόνια της, όπως και ο 27χρονος που σήμερα θα κάνει νέες εξετάσεις. Ο 27χρονος έχει κατάγματα στη σπονδυλική του στήλη.

«Πρέπει να ξεπερνούσε τα 160χλμ/ώρα»

Βίντεο το οποίο παρουσίασε το Live News, τη Δευτέρα 1/9, φέρεται να καταγράφει αμάξι που κινείται με υπερβολική ταχύτητα στον δρόμο που έγινε το ατύχημα, το οποίο μοιάζει να είναι η Porsche της 45χρονης.

Ειδικοί, σύμφωνα με την εκπομπή, εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο που φαίνεται στο βίντεο κινείται σχεδόν με τη διπλάσια ταχύτητα από τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κινούνται με περίπου 80χλμ/ώρα, τότε το αυτοκίνητο που εμφανίζεται ως η εμπλεκόμενη στο ατύχημα Porsche πιθανότατα βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τα 150 χλμ/ώρα.

Τι είπε η 45χρονη στον εισαγγελέα

Η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛ.ΑΣ., επεσήμανε πως κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κατηγορούμενης, δεν ανιχνεύθηκε αιθανόλη (αλκοόλ) στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που της έγιναν.

Η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία. Η ίδια απάντησε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο νοσοκομείο, γιατί ήταν σε σοκ.

Υποστήριξε ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.