Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Πειραιά δεν δίστασαν να σκαρφαλώσουν σε μπαλκόνι 1ου ορόφου, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα ενός ανήλικου αγοριού.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης να λαμβάνει σήμα ότι ένα παιδί πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι στο δρόμο χωρίς να το επιτηρεί κάποιος ενήλικος. Φτάνοντας κάτω από την οικία οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Πειραιά, είδαν το πεντάχρονο αγοράκι είναι κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού και χωρίς να υπάρχει άλλο άτομο εντός. Έτσι, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί κάτι άσχημο, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου και έμειναν μαζί του για περίπου 40 λεπτά.

Τότε ήρθε η μεγαλύτερη, αλλά επίσης ανήλικη, αδερφή του και ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως η ίδια είχε βγει εκτός σπιτιού για κάποιες δουλειές, λέγοντας ότι την επιτήρηση του αγοριού είχε η ενήλικη αδερφή τους που όμως απουσίαζε και εκείνη.