Ένα μίνι οπλοστάσιο που παραπέμπει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντόπισε λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα ένας περαστικός σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Ρήγα Φεραίου στην Καισαριανή.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Πιο αναλυτικά, εντός του κάδου βρέθηκαν: 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι, 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό, 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου, διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm, διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο, ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β’ παγκοσμίου πολέμου, διάφορες φυσιγγιοθήκες, κλείστρα από διάφορα όπλα Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου, 2 σιδερογροθιές, 1 ζευγάρι χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, διάφορα εξαρτήματα όπλων και 14 θρησκευτικές εικόνες.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Ερωτήματα, πάντως, προκαλούνται για το πώς βρέθηκε αυτό το μίνι οπλοστάσιο στον συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων.