Εξαρθρώθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα εγκληματική ομάδα που ενέχεται σε διαρρήξεις και κλοπές καταστημάτων και επιχειρήσεων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς άνδρες, 28, 17, 15 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι παραπάνω νεαροί από αρχές Μαΐου έως τέλη Ιουλίου 2024, προέβησαν συνολικά σε έντεκα διαρρήξεις καταστημάτων – επιχειρήσεων και μια κλοπή Ι.Χ. αυτοκινήτου. Πέρα από το Ι.Χ. έκλεψαν κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές και εργαλεία, προϊόντα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.083 ευρώ. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.