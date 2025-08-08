Ένα οπαδικό επεισόδιο είχαμε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στη Στυλίδα με τον 36χρονο δράστη να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας και να οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως κατέθεσε ο 20χρονος στους αστυνομικούς την ώρα που πήγαινε σε μια καφετέρια για να δει αγώνα του Παναθηναϊκού, ο 36χρονος τον απείλησε με ένα στιλέτο και του ζήτησε να βγάλει τη φανέλα που φορούσε και να του την παραδώσει.

«Κ…λοβαζέλες π…τα…ς», «γα.. τα σπίτια σας…», «χούλιγκαν του κ…λου…», ήταν μερικές από τις φράσεις που είπε ο 36χρονος δράστης στον 20χρονο φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Η έφοδος και η σύλληψη

Από την περιγραφή που έδωσε ο 20χρονος οι αστυνομικοί κατάλαβαν αμέσως ποιος είναι ο δράστης και λίγη ώρα αργότερα με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Υ.Δ.Ε.Ε. Λαμίας και παρουσία Εισαγγελέα, έκαναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στο σπίτι του 36χρονου στη Στυλίδα.

Από τον έλεγχο βρέθηκε η φανέλα του Παναθηναϊκού που είχε αφαιρέσει από τον 20χρονο, καθώς επίσης και δυο στιλέτα. Επίσης κατασχέθηκε και ένα μαύρο μπλουζάκι με διακριτικά άλλης ομάδας.

Ο 36χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε το βράδυ στο Αστυνομικό Μέγαρο και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για να απολογηθεί.