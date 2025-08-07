Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός βρέφους μόλις 5 μηνών στη Λευκάδα. Το άτυχο βρέφος μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο του νησιού από τον πατέρα του, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η οικογένεια του παιδιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο ή αν υπήρξαν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.