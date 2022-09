Για τη Νέα Υόρκη ταξιδεύει σήμερα ο πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στην 77η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μια συνέλευση που βρίσκει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αλλαγές σε γεωπολιτικό επίπεδο από την εισβολή αυτή έχουν αλλάξει τους συσχετισμούς και φέρνουν την παγκόσμια κοινότητα προ των ευθυνών της.

Η Ελλάδα όμως, έχει να αντιμετωπίσει μια επιπλέον πρόκληση που δεν είναι άλλη από την ολοένα και αυξανόμενη επιθετική στάση της Τουρκίας και τις απειλές που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει εκτενή αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις τόσο στην ομιλία του την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όσο και στις επαφές που θα έχει με ξένους ηγέτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει τις απαράδεκτες αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Άγκυρα, την ώρα που η Δύση έχει καταδικάσει με την στάση της στο ουκρανικό τον αναθεωρητισμό αλλά και την παραβίαση της κυριαρχίας των συνόρων.

Μάλιστα, σε αντιστάθμισμα όλων των παραπάνω ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τον ρόλο της χώρας μας στην περιοχή ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που κινείται με μοναδικό γνώμονα το διεθνές δίκαιο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ήδη θεωρούν ότι η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο αλλά και η ηχηρή απάντηση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρίχνοντάς του την ευθύνη για την ένταση στο Αιγαίο με τις συνεχείς υπερπτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, έχουν προκαλέσει διπλό εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καταδείξει επίσης ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος αλλά και σύμμαχος της Δύσης και πως η χώρα μας μπορεί να γίνει κόμβος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Στις επαφές που θα έχει και με επενδυτές, εκπροσώπους funds, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών και πολυεθνικών εταιρειών στη Νέα Υόρκη θα σκιαγραφήσει το οικονομικό προφίλ αλλά και την νομοθεσία μας, δυο συστατικά που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Στο πλαίσιο της τριήμερης παρουσίας του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που θα παραθέσει στους ξένους ηγέτες ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, θα έχει επίσης επαφές με ομογενειακές οργανώσεις και θα παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ.

Μερικά από τα πιο σημαντικά ραντεβού του πρωθυπουργού στο ταξίδι του αυτό είναι:

Το απόγευμα της Τρίτης ο Πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γερ Λαπίντ. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, θα έχει επαφές με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις (AIPAC και AJC).

Την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ ενώ θα παρακαθίσει σε γεύμα που οργανώνουν προς τιμήν του ομογενειακές οργανώσεις.

Το πρωί της Πέμπτης θα μεταβεί στο ground zero και στο Μουσείο στη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου (9.11 Memorial Museum), για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα. Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. To απόγευμα της Πέμπτης θα συναντηθεί με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο Προεδρικού Συμβουλίου Λιβύης Μοχάμεντ αλ Μένφι. Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σε κλειστό πρωινό με μέλη του Council on Foreign Relations.

Σήμερα η ομιλία Ερντογάν – Έτοιμη για όλα η Αθήνα

Εδώ και λίγα 24ωρα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται στις ΗΠΑ και προσπαθεί να ρίξει γέφυρες έτσι ώστε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον. Ήδη στο παρασκήνιο γίνονται – χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής – προσπάθειες να δει έστω και «στο πόδι» τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Όμως, ο πριν λίγες ημέρες εναγκαλισμός του μπροστά στις κάμερες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται μεγάλο αγκάθι.

Στη σημερινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν αποκλείεται να παρουσιάσει την Ελλάδα ως προβοκάτορα της περιοχής. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, τόνιζαν διπλωματικές πηγές στο Newsbeast η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει, ενώ ήδη στις επαφές που έχει στη Νέα Υόρκη ο Νίκος Δένδιας έχει ενημερώσει ομολόγους του για τις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν.