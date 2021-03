Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μίλησε στη Διαδικτυακή Ημερίδα της Ελληνικής Κοινότητας του London School of Economics and Political Science με θέμα: «Ελλάδα 2021: Αναστοχάζοντας το χθες, διαμορφώνοντας το αύριο» (“Greece 2021: Reflecting on yesterday, Shaping tomorrow”).

Στην παρέμβαση του ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τρέχουσες προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τους 3 μεταβλητούς παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τη δεδομένη στιγμή:

Τις παραδοσιακές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, καθώς και τις αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit.

Την αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, για την οποία ευθύνονται κατά βάση οι τουρκικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως από τη μία πλευρά παρατηρείται η συνέχιση της εμπρηστικής ρητορικής Τούρκων αξιωματούχων και από την άλλη η συνέχιση των επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη, τόνισε πως στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνεται η παράνομη παραμονή τουρκικών στρατευμάτων σε κυρίαρχα κράτη όπως η Κύπρος, η Λιβύη, το Ιράκ και η Συρία.

Τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή με τα νέα δεδομένα που θέτουν οι «Συμφωνίες του Αβραάμ».

Ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στους δύο βασικούς και σταθερούς πυλώνες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής: την αμετακίνητη προσήλωση στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την προσήλωση της Ελλάδας στις πολυμερείς συνεργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προωθεί την ειρήνη και την επίλυση ζητημάτων στην περιοχή στη βάση πάντα των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη επίτευξη συμφωνίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ τόσο με την Ιταλία όσο και με την Αίγυπτο και στην απόφαση για την προσφυγή από κοινού με την Αλβανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το ίδιο θέμα. Τόνισε πως η Ελλάδα ευελπιστεί να λύσει την διαφορά για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και με την Τουρκία, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου.

Αναφέρθηκε ξεχωριστά στην υποστήριξη από την πλευρά της Ελλάδας της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τις χώρες αυτές αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας σε πολλούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σημείωσε πως η Ελλάδα επιθυμεί να καταστεί γέφυρα μεταξύ της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου από τη μία πλευρά και της Ευρώπης από την άλλη, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι επιθυμία της χώρας αποτελεί και η ενδυνάμωση συνεργασιών με χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις διμερείς σχέσεις της χώρας με παραδοσιακούς της συμμάχους, όπως η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, καθώς και την επιθυμία περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών δεσμών και συνεργασιών με άλλες χώρες.