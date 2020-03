Σαντορινιός: Ζητάμε απαντήσεις για βίντεο που δείχνει σκάφος του Λιμενικού να απωθεί βίαια βάρκα μεταναστών»

Να δοθούν άμεσα απαντήσεις από τον υπουργό Ναυτιλίας αναφορικά με βίντεο «που δείχνουν σκάφη του ΛΣ- ΕΛΑΚΤ να απωθούν βίαια βάρκες μεταναστών», ζητά ο τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και blogs, βίντεο που δείχνουν σκάφη του λιμενικού να απωθούν βίαια βάρκες μεταναστών» και ότι στις εν λόγω σκηνές, «φαίνεται μάλιστα να γίνεται χρήση βολών εκφοβισμού».

Δείτε το βίντεο που αναφέρεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020