Γερμανική πρεσβεία: H μνήμη είναι το καθήκον για το παρελθόν και το μέλλον

«Η μνήμη είναι το καθήκον μας για το παρελθόν και η μνήμη είναι το καθήκον μας για το μέλλον» αναφέρει η γερμανική πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Twitter για την αυριανή διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Στην ίδια ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από μία φωτογραφία με ένα κερί αναμμένο σε μαύρο φόντο και το εβραϊκό σύμβολο του Άστρου του Δαυίδ», επισημαίνεται «ποτέ ξανά», «ποτέ δεν ξεχνούμε», «θυμόμαστε».

International #Holocaust Remembrance Day: Memory is our duty to the past, and memory is our duty to the future. #NeverAgain #NeverForget #WeRemember pic.twitter.com/Vuq7oGbYBh

— Germany in Greece (@GermanyinGreece) 26 Ιανουαρίου 2018