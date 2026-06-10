Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα, και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα, όπως τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη – Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Υμηττό, προς Βουλιαγμένη.

Αναφερόμενος στο θέμα της καύσης μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, εκτίμησε ότι μέσα στον Ιούλιο θα υπάρχουν εξελίξεις.

Πρόσθεσε επίσης, ότι στόχος είναι για όλη τη χώρα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης, τονίζοντας ότι θα υπάρχουν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα αγοράζουν σκουπίδια και θα μπορούν να τα αξιοποιούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.