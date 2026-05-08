Τη σημασία και την αναγκαιότητα του έργου του αναβατόριου για την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στην ‘Ανω Πόλη της Μονεμβασιά, με απόλυτο σεβασμό στο μνημειακό και φυσικό περιβάλλον της καστροπολιτείας υπογράμμισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γρηγοράκου με θέμα «Νέα δεδομένα από τις εργασίες για την εγκατάσταση τελεφερίκ στη Μονεμβασιά και προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας» και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη με θέμα «Η Μονεμβασιά σε κίνδυνο: Η Πολιτεία κωφεύει στην απειλή μη αναστρέψιμης βλάβης του μνημείου».

Η κ. Μενδώνη τόνισε ότι «το συγκεκριμένο έργο του αναβατορίου και των συνοδών εγκαταστάσεών του αποβλέπει στην εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των εμποδιζόμενων ατόμων στην ‘Ανω Πόλη της Μονεμβασίας, καθώς και στην ταχύτερη προσέγγισή της στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το αποτύπωμα και η ένταξη του υπό κατασκευή έργου στο φυσικό και μνημειακό περιβάλλον της Μονεμβασίας είναι απολύτως συμβατά, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις εκτέλεσής του χωρίς να προκληθεί βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο».

Αναφερόμενη στη νομιμότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου, η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε ότι «το υποέργο της προμήθειας και εγκατάστασης του αναβατορίου έχει αδειοδοτηθεί δύο φορές από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έχοντας προηγηθεί λεπτομερής επιστημονική και τεχνική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στην καστροπολιτεία», ενώ υπογράμμισε ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό τη συνεχή εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Η κ. Μενδώνη στάθηκε ιδιαίτερα στις εξειδικευμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την προστασία του μνημείου και τη σταθερότητα των πρανών, αναφέροντας ότι «οι μελέτες αυτές καταγράφουν και αξιολογούν τη γεωλογική σύσταση και την ευστάθεια του πρανούς στην περιοχή του έργου και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας». Όπως ανέφερε, ήδη εφαρμόζονται μέτρα όπως «περίδεση, φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων, αγκυρωμένο μεταλλικό πλέγμα στο φρύδι του πρανούς και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της συμπεριφοράς των πρανών».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί προχειρότητας, η Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι «όταν υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα, τα έργα πρέπει να προχωρούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εκτελούνται πρόχειρα», ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση «να μην υποτιμά τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία βρίσκονται καθημερινά εκεί και γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δικαστικές προσφυγές που καθυστέρησαν την πρόοδο του έργου, σημειώνοντας ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από αναστολή εργασιών — άρα δεν έγινε τίποτε βεβιασμένα — αποφάσισε ότι όλα γίνονται νόμιμα», ενώ υπογράμμισε πως «εάν κάποιο τμήμα του έργου δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα με πόρους του ίδιου του υπουργείου».

Κλείνοντας, η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι «η ‘Ανω Πόλη πρέπει να καταστεί ασφαλής και προσβάσιμη», επαναλαμβάνοντας ότι το έργο προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχο την προστασία και τη βιώσιμη ανάδειξη ενός εμβληματικού μνημείου της χώρας.