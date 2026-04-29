Συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup και δήμαρχο του Αϊντχόβεν, Γερούν Ντάισελμπλουμ, είχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο γραφείο του στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι δύο άντρες συζήτησαν για την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, αποτυπώνεται και στην ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα.

Ακολουθούν οι δηλώσεις που έγιναν μετά το πέρας της συνάντησης.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σήμερα είχα την ευκαιρία να υποδεχθώ τον Γερούν Ντάισελμπλουμ στην Ελλάδα και στο υπουργείο Οικονομικών. Τον πρώην πρόεδρο του Eurogroup, πρώην υπουργό Οικονομικών της Ολλανδίας και δήμαρχο του Αϊντχόβεν – μιας πόλης που ξεχωρίζει για τις δυνατότητές της στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Περιττό να πω ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ δεν είναι ξένος στην Ελλάδα, όμως είχα την ευκαιρία να τον υποδεχθώ σήμερα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που επικρατούσε πριν από δέκα χρόνια. Η χώρα που κάποτε ήταν συνώνυμο της λέξης «κρίση» έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με πρωτογενή πλεονάσματα, συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποκλιμακούμενο χρέος και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης – υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της βούλησης μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων -και οπωσδήποτε μιας γενιάς Ελλήνων- να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να περάσουν σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας. Και, βεβαίως, αποτελεί και απόδειξη της βούλησης μιας γενιάς Ελλήνων να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά.

Και πάλι, καλώς ήρθατε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου να συζητήσω μαζί σας και τις προτεραιότητες του Eurogroup μεταξύ άλλων.

Γερούν Ντάισελμπλουμ: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που συναντώ ξανά τον υπουργό και που επιστρέφω στην Ελλάδα. Και φυσικά, με κάνει ιδιαίτερα περήφανο το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών προεδρεύει πλέον του Eurogroup, γιατί αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της διαδρομής που έχουμε διανύσει και της προόδου που έχει επιτευχθεί – τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι προοπτικές είναι πολύ θετικές.

Η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και η σημερινή κυβέρνηση αξίζει συγχαρητήρια για αυτό.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης ηγείται πλέον του Eurogroup, διότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται να γίνει πολύ πιο ισχυρή. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και έναν πιο ηγετικό ρόλο στις τεχνολογίες αιχμής, και για όλα αυτά, η χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας.

Το Eurogroup παραμένει μια πολύ σημαντική ομάδα στην Ευρώπη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο υπουργός ηγείται αυτής της προσπάθειας.