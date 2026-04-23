Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από το πελατειακό κράτος και τη σχέση πολιτών – πολιτικών επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, δημόσια τοποθέτηση με αιχμές πραγματοποίησε ο Μάκης Βορίδης. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός πήρε θέση σχετικά με ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες εβδομάδες ο Άκης Σκέρτσος, υπό τον τίτλο «Κοινωνία πολιτών ή κοινωνία πελατών;», στην οποία γινόταν αναφορά στον ρόλο των βουλευτών, τα ρουσφέτια και το πελατειακό σύστημα.

Ο κ. Βορίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και σχολιάζοντας τόσο το περιεχόμενο της ανάρτησης του υπουργού Επικρατείας όσο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εντός της ΝΔ, ξεκαθάρισε ότι από την πλευρά του δεν υπάρχει καμία αντίρρηση «να ανοίξουμε συζήτηση για τις πελατειακές σχέσεις, τη λειτουργία των πολιτικών γραφείων, τον σταυρό προτίμησης, τη σχέση βουλευτή-πολίτη». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των συνθηκών υπό τις οποίες τίθενται τέτοια ζητήματα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι σημαντικό ποιος, πότε και με ποιους όρους μιλά για τα ζητήματα αυτά. Όλα αυτά είναι ζητήματα του κοινοβουλευτισμού, εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική. Το ζήτημα βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Η ανάρτηση Σκέρτσου: