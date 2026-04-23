Από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η κυρία Γιώτα Δούκα, Managing Director της Lisis Stegis, μίλησε στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι για τη σημερινή κατάσταση της στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα και τα λάθη που κάνουν οι δανειολήπτες όταν επιλέγουν στεγαστικό δάνειο. Η κυρία Δούκα αναφέρθηκε σε τρία βασικά λάθη που συχνά παρατηρούνται στην αγορά στεγαστικών δανείων και τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κακές αποφάσεις για τους δανειολήπτες.

Το πρώτο λάθος που ανέφερε είναι η βιασύνη των δανειοληπτών κατά τη διαδικασία επιλογής του δανείου. Όπως εξήγησε, πολλοί δανειολήπτες, όταν πηγαίνουν μόνοι τους στην τράπεζα, βλέπουν μόνο μία επιλογή και ένα προϊόν. Αυτό τους οδηγεί να πάρουν βιαστικά αποφάσεις χωρίς να εξετάσουν άλλες διαθέσιμες λύσεις ή να συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικές τράπεζες. Η διαμεσολάβηση, όπως επισήμανε, είναι απαραίτητη ώστε οι δανειολήπτες να εξετάσουν όλες τις εναλλακτικές που προσφέρουν οι τράπεζες και να λάβουν την καλύτερη δυνατή απόφαση.

Το δεύτερο λάθος είναι η υπερβολική εστίαση μόνο στο επιτόκιο. Πολλοί δανειολήπτες επικεντρώνονται στο επιτόκιο, θεωρώντας ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του δανείου. Ωστόσο, όπως εξήγησε, συχνά τα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο συνοδεύονται από άλλες κρυφές χρεώσεις, όπως υποχρεωτική ασφάλιση ή άλλα έξοδα, τα οποία μπορεί να αυξήσουν το συνολικό κόστος του δανείου.

Τέλος, η κυρία Δούκα αναφέρθηκε στο τρίτο λάθος, το οποίο είναι η υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη. Όπως τόνισε, πολλές φορές οι δανειολήπτες υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους να αποπληρώσουν το δάνειο ή, αντίθετα, υποεκτιμούν τις πραγματικές τους ανάγκες και δυνατότητες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές δανείων που δεν είναι βιώσιμες για τον προϋπολογισμό τους και ενδέχεται να δημιουργήσουν οικονομική πίεση στο μέλλον.

Η κυρία Δούκα ανέφερε ότι η Lysis Stegis βοηθά τους δανειολήπτες να αποφύγουν αυτά τα λάθη προσφέροντας ανεξάρτητη και αμερόληπτη διαμεσολάβηση. Η εταιρεία συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες και βοηθά τους πελάτες της να συγκρίνουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές, διασφαλίζοντας ότι θα επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση για τον κάθε δανειολήπτη, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες.