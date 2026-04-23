Oι αντοχές των ηρώων της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», δοκιμάζονται σκληρά.

Μια αλυσιδωτή σειρά αποκαλύψεων και κρίσεων φέρνει τα πάντα στο όριο της κατάρρευσης. Ζωές κρέμονται από μια κλωστή και σχέσεις διαλύονται απροσδόκητα.

Όσα θα δούμε απόψε στις 23:00 στο νέο, καθηλωτικό επεισόδιο:

Η Ασπασία, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, καταρρέει. Παθαίνει έμφραγμα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με την κατάστασή της να κρίνεται πολύ δύσκολη. Ο Στέφανος και η Βασιλική ανακοινώνουν στη Μαλένα και τη Στελλίτσα ότι δεν θα μετακομίσουν στη Γερμανία, αλλά η αντίδραση των κοριτσιών δεν είναι αυτή που περίμεναν. Ο Μανώλης και η Χριστιάνα, απογοητευμένοι από τις αντιδράσεις της Αμαλίας και του Μιχάλη, αποφασίζουν να γυρίσουν στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος αποκαλύπτει στον Λυκούργο ότι η Ισμήνη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Λυκούργος αναστατώνεται αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Στο μεταξύ, η Αθηνά δεν έχει επιστρέψει σπίτι από το προηγούμενο βράδυ που βγήκε με τον Μιχάλη και τους Δανούς. Η Μαργαρίτα ανησυχεί κι ο Τζον είναι έξαλλος γιατί νιώθει να επιβεβαιώνεται. Η Άννα επισκέπτεται την Αμαλία και της μιλάει με καλά λόγια για τον Μανώλη. Η Αμαλία, ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική. Ο Τζον, έξω φρενών, κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στην Αθηνά μέσα στο γραφείο της κι εκείνη τον διώχνει κακήν κακώς. Η Φρύνη χωρίζει τον Κωνσταντίνο, ενώ η Χριστιάνα πιάνει στο κρεβάτι τον Αντώνη με τη Μαρουσώ.

Δείτε το trailer: