Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, θα αναδείξει νέα ορόσημα στη στρατηγική συνεργασία της με τη Microsoft στην έκθεση Hannover Messe, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι συνδυασμένες τεχνολογίες τους επιτρέπουν στους κατασκευαστές να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους, να επιταχύνουν τη μηχανική σχεδίαση και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα.

Η Schneider Electric παρέχει τη βασική υποδομή βιομηχανικής εκτέλεσης για τη συνεργασία μέσω του EcoStruxure Automation Expert, της ανοιχτής, software‑defined πλατφόρμας αυτοματισμού που λειτουργεί με συνέπεια σε τοπικά, περιφερειακά και υβριδικά περιβάλλοντα. Η Microsoft επεκτείνει αυτή τη βάση με τις υπηρεσίες Azure cloud και AI που συντονίζουν, αναλύουν και βελτιστοποιούν τις βιομηχανικές διαδικασίες. Το αποτέλεσμα είναι μια ενοποιημένη προσέγγιση στο agentic manufacturing (βασισμένο σε AI agents που λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις), τον ανοιχτό αυτοματισμό και την end‑to‑end βιωσιμότητα.

Σήμερα, οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ποικιλομορφία προϊόντων, αστάθεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενη πίεση για ασφαλή εκσυγχρονισμό. Η Schneider Electric αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις συνδέοντας τον σχεδιαστικό σκοπό με την επιχειρησιακή εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο. Η ενιαία πλατφόρμα επιτρέπει στις ομάδες να τυποποιούν επαναχρησιμοποιήσιμη λογική, να επικυρώνουν την αυτοματοποίηση μέσω προσομοίωσης, να διατηρούν την ιχνηλασιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και να επεκτείνουν διαλειτουργικές λειτουργίες σε διαφορετικές εγκαταστάσεις και υλικό.

Η Schneider Electric συνεργάζεται με τη Microsoft για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς agentic, software-defined manufacturing, μιας ολοκληρωμένης ροής εργασίας που καλύπτει το σχεδιασμό, τη μηχανική, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών. Στον πυρήνα βρίσκεται το EcoStruxure Automation Expert, το οποίο επιτρέπει στους κατασκευαστές να δημιουργούν, να προσομοιώνουν, να επικυρώνουν και να αναπτύσσουν λογική αυτοματισμού μία φορά και να την εκτελούν οπουδήποτε χωρίς επαναπροσαρμογή. Η βαθιά εμπειρία της Schneider Electric σε θέματα ασφάλειας, συμμόρφωσης και βιομηχανικής ενσωμάτωσης εξασφαλίζει αξιοπιστία σε περιβάλλοντα με αυστηρούς κανονισμούς.

«Από τον agentic σχεδιασμό έως τις software-defined διαδικασίες, η Microsoft και η Schneider Electric παρουσιάζουν μια ενιαία, διαλειτουργική ροή εργασιών που επικυρώνει, προσομοιώνει και αναπτύσσει τη λογική αυτοματισμού με συνέπεια, τόσο στο cloud, όσο και στο edge», δήλωσε η Gwenaelle Huet, EVP Industrial Automation της Schneider Electric.

Ενώ τα παραδοσιακά προγράμματα αυτοματοποίησης απαιτούν ξεχωριστά εργαλεία και μεταβιβάσεις σε κάθε φάση — σχεδιασμό, προσομοίωση, λειτουργία και διαδικασία — η κοινή πλατφόρμα τις ενοποιεί σε μία ενιαία, ανιχνεύσιμη ροή εργασιών. Εξειδικευμένοι AI agents, συντονισμένοι από έναν orchestrator, αυτοματοποιούν τις συνήθεις αποφάσεις σχεδιασμού και επικυρώνουν τη λογική πριν από την ανάπτυξη, μειώνοντας τους χρόνους παράδοσης από το σχεδιασμό έως την κατασκευή και βελτιώνοντας την απόδοση από την πρώτη προσπάθεια. Το βιομηχανικό copilot της Schneider Electric για κατασκευαστές, που υποστηρίζεται από το Azure AI, αποδίδει ήδη αποτελέσματα στον τομέα: οι ομάδες μηχανικών αναφέρουν εξοικονόμηση χρόνου έως και 50% σε εργασίες διαμόρφωσης ελέγχου και τεκμηρίωσης, με αλλαγές στη γραμμή παραγωγής που προηγουμένως απαιτούσαν εβδομάδες να ολοκληρώνονται πλέον σε λίγες ώρες.

Σε μια ζωντανή εφαρμογή αυτόνομης παραγωγής πράσινου υδρογόνου σε συνεργασία με την H2E Power, μια πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα του πράσινου υδρογόνου στην Ινδία, η πλατφόρμα έχει διατηρήσει πάνω από 6.000 ώρες σταθερής αυτόνομης λειτουργίας σε ένα από τα πιο απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα — την ηλεκτρόλυση στερεών οξειδίων σε υψηλή θερμοκρασία για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου — μειώνοντας το ομαλοποιημένο κόστος του υδρογόνου έως και 10%, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 500.000 ευρώ ετησίως για μια τυπική μονάδα ισχύος 10 MW.

«Με το agentic design, κλείνουμε τον κύκλο από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την επιχειρησιακή υλοποίηση, αυτοματοποιώντας τις αποφάσεις, πραγματοποιώντας έγκαιρη επικύρωση και παραδίδοντας επαναχρησιμοποιήσιμα πακέτα αυτοματισμού που η Schneider Electric μπορεί να προσομοιώσει και να αναπτύξει με συνέπεια, τόσο στο cloud, όσο και στο edge», δήλωσε ο Dayan Rodriguez, Corporate Vice President, Manufacturing and Mobility της Microsoft.

Στα αντίστοιχα περίπτερά τους στην Hannover Messe 2026, η Schneider Electric (Αίθουσα 13, Περίπτερο C34) και η Microsoft (Αίθουσα 17, Περίπτερο G06) προσφέρουν πρακτικές επιδείξεις δυνατοτήτων συν-καινοτομίας σε πρώιμο στάδιο, που περιλαμβάνουν ζωντανές επιδείξεις, engineering-grade AI και ένα οικοσύστημα ανοιχτών προτύπων, ως μέρος ενός αναπτυσσόμενου προγράμματος για την προώθηση της επόμενης γενιάς της κατασκευαστικής βιομηχανίας.