Η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε την παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριου Λαζαρίδη, επισημαίνοντας, σε δηλώσεις του στο MEGA, ότι «θα όφειλε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αφού η παραμονή του στη θέση δημιουργεί πολιτικό βάρος».

«Η ιστορία αυτή μας έχει προβληματίσει και μας έχε στεναχωρήσει. Ο Λαζαρίδης είναι κομματικός στέλεχος για πολλά χρόνια, δεν χειρίστηκε καλά αυτήν την υπόθεση, θα έπρεπε να διευκολύνει το κόμμα του και τον πρωθυπουργό», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Με στεναχωρεί περισσότερο ότι έχουμε κάνει αγώνα να φέρουμε νέους πίσω. Θολώνει το μήνυμα της αξιοκρατίας που θέλει να περάσει η κυβέρνηση» πρόσθεσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.