Ξεκινά σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (8/4) η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, καθώς πολλοί είναι όσοι αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να επισκεφθούν τους αγαπημένους τους προορισμούς.

«Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε όλα τα λιμάνια της χώρας για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών» επεσήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλης Κικίλιας από το λιμάνι του Πειραιά που βρέθηκε σήμερα το πρωί,

«Να περάσουν καλά οι ταξιδιώτες στα πανέμορφα νησιά μας, αλλά ακούγοντας τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος. Με τάξη και με επαγγελματισμό θα εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και θα γυρίσουμε πίσω όλοι έτσι όπως πρέπει, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Μέρες που είναι δύσκολες, με πολλές προκλήσεις και διεθνή γεγονότα τα οποία μας δοκιμάζουν» σημείωσε.

«Όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγη παραπάνω υπευθυνότητα και λίγη παραπάνω προσοχή, αλλά και λίγο παραπάνω αγάπη και ανοχή στον διπλανό μας. Έχει φροντίσει η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος. Πρώτα από όλα επαναλαμβάνω να είμαστε ασφαλείς και μετά όλα τα άλλα» επεσήμανε.