Η Alco πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον Alpha, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 11,8 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ αποτυπώνεται και η απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα της.
Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
Νέα Δημοκρατία: 23,8%
ΠΑΣΟΚ: 12%
Ελληνική Λύση: 8,6%
Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%
ΚΚΕ: 6,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%
Νίκη: 2,5%
Φωνή Λογικής: 3%
ΜέΡΑ 25: 2,9%
Νέα Αριστερά: 1,1%
Κίνημα Δημοκρατών: 1%
Επίσης, στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν το κόμμα που ανακοίνωσε η Καρυστιανού, οι συμμετέχοντες απάντησαν:
Πολύ – 5%
Αρκετά – 10%
Λίγο – 15%
Καθόλου – 59%
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: