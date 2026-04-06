Η Alco πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον Alpha, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 11,8 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ αποτυπώνεται και η απήχηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα της.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Νίκη: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Κίνημα Δημοκρατών: 1%

Επίσης, στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν το κόμμα που ανακοίνωσε η Καρυστιανού, οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Πολύ – 5%

Αρκετά – 10%

Λίγο – 15%

Καθόλου – 59%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 11%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: