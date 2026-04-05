Με τα πρώτα 24ωρα που προκάλεσαν αναταράξεις στην κυβερνητική παράταξη λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει τηλεοπτικό μήνυμα αύριο, Δευτέρα, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δικογραφίες είναι στα χέρια των γαλάζιων βουλευτών, ενώ παράλληλα οι στοχευμένες αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο πρωθυπουργός με τον ανασχηματισμό κάλυψαν αμέσως τα κενά που προέκυψαν. Μάλιστα, ειδικά όσον αφορά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά θεωρείται κομβική.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση του Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. «Σωστά έπραξε», τόνιζαν κυβερνητικές πηγές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast διαψεύδεται ότι της απόφασης Καραμανλή προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσον αφορά στην υπόθεση με τις δικογραφίες αρκετοί βουλευτές έχουν ήδη τοποθετηθεί και οι διάλογοι που έχουν διαρρεύσει – πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων – δείχνουν ότι δίκαια από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αντιμετωπιστούν όλοι οριζόντια αλλά ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Γιατί, όσο περνούν οι ώρες και μελετούνται τα στοιχεία εντοπίζονται περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε καν κάποιος να τους καταλογίσει καν πολιτική ευθύνη.

Για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις σημειώνουν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες: εκείνων που γνώριζαν ότι ζητούσαν κάτι παράνομο και εκείνων που άκουγαν έναν πολίτη ο οποίος μπορεί να έστελνε σε έναν βουλευτή ένα παράπονο, ένα δίκαιο αίτημα και αυτό δεν θεωρείται απαραίτητα μεμπτό.

Όπως τονίζουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός πήρε πάνω του την υπόθεση και με άμεσες κινήσεις έδειξε ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ούτε ο ίδιος ούτε η παράταξή του από τη νέα πολιτική καταιγίδα.

«Τελικά, εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα», σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος και σημείωνε ότι μπορεί κάποιος να το δει ως ευκαιρία για φυγή προς τα εμπρός. Επίσης η χρονική στιγμή που έχουν συμβεί όλα – λίγο πριν το Πάσχα – δίνει χρόνο στο επιτελείο του Μαξίμου να σχεδιάσει μεθοδικά τις επόμενες κινήσεις.

Όσον αφορά στις άρσεις ασυλίας η ΝΔ επί της αρχής λέει ναι κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική της.

Θυμίζουν και κάτι πολύ σημαντικό σε όσους στήνουν λαϊκά δικαστήρια. Ότι όταν αναφέρονται σε ξεχωριστή αξιολόγηση δεν μιλούν για την ποινική, αλλά για την πολιτική αξιολόγηση. Γιατί την ποινική αξιολόγηση την κάνει η Δικαιοσύνη.

«Εμείς αυτό που θέλαμε είναι να μην συμβούν όλα αυτά ξανά και εμείς είμαστε αυτοί που το διασφαλίσαμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και όχι εκείνοι που μας επιτίθενται λες και δεν κυβέρνησαν ποτέ αυτή τη χώρα», σημειώνουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη.