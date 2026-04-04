Εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας από τις επερχόμενες εκλογές, έθεσε εαυτόν με δήλωσή του, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος πήρε δημόσια θέση απέναντι στα σενάρια που τον θέλουν εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τη στάση του και τις προθέσεις του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, μαζί με τους συναδέλφους του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι είναι αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του σε κάθε διαδικασία που θα κληθεί να συμμετάσχει.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα συνεχίσει να ασκεί κανονικά τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της τρέχουσας Βουλής, δίνοντας έμφαση στη θεσμική του ευθύνη απέναντι στους πολίτες που τον εξέλεξαν.

Την ίδια στιγμή, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν αντιμετωπίζει την πολιτική ως αυτοσκοπό, αφήνοντας σαφές μήνυμα για το μέλλον του, καθώς γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει εκ νέου ως υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, με τους οποίους φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ.

Θα συνεχίσω να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, ως οφείλω, μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.

Επειδή όμως, η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν για την απόφαση του κ. Καραμανλή να μην είναι εκ νέου υποψήφιος: «Σωστά έπραξε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εξέλιξη αυτή, η επόμενη βουλή, δεν θα έχει το όνομα Καραμανλής στη σύνθεσή της.