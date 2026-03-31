Για το ζήτημα των σχολείων υψηλού κινδύνου, μίλησε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ένα στα τρία σχολεία παρουσιάζει προβλήματα κακοτεχνιών και ελλιπούς συντήρησης, ενώ τα αποτελέσματα του προσεισμικού ελέγχου ανέδειξαν σοβαρές ελλείψεις σε κακοσυντηρημένα και προβληματικά κτίρια.

«Είναι σημαντικό ότι έχουμε τα δεδομένα, πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, και πως υπάρχει έλεγχος σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο όπου χρήζει ανάγκη για ανακαινίσεις. Έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους για να γίνονται αναγκαίες ανακαινίσεις όπου χρειάζεται αλλά και εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη στατικότητας γίνονται πράγματι σημαντικές παρεμβάσεις και βέβαια πρέπει να δοθούν περισσότεροι πόροι», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μέσα στα σχολεία, εστιάζοντας στα περιστατικά εκφοβισμού (bullying), τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών.