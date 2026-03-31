Πυρά κατά του πρώην συνεργάτη του, Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο Νίκος Καρανίκας. Λέγοντας πως δεν είναι ικανός να κυβερνήσει σήμερα, τον χαρακτήρισε «ανερμάτιστο» και είπε πως το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά.

Σε συνέντευξή του στο One Channel το βράδυ της Δευτέρας 30/3 χαρακτήρισε το ΚΚΕ κόμμα-κάστρο που θέλει να διατηρήσει την ιστορία του, ενώ παράλληλα επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για έλλειψη αυτοκριτικής στο συνέδριό του και το παρομοίασε με τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν είμαι στη λογική των στρατοπέδων, είμαι στη λογική των αξιών», είπε μιλώντας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και επεσήμανε: «Εάν το Ιράν είχε ατομική βόμβα, δεν θα είχαμε πόλεμο. Η Αμερική δεν κάνει επίθεση σε καμία χώρα που έχει. Θα σας πω: εάν η Βόρεια Κορέα δεν είχε πυρηνικά, δεν θα ήταν αυτή που είναι. Θα είχαν κάνει ντου οι δυτικές δυνάμεις, η Αμερική ως επί το πλείστον, που προσπαθεί να επιβληθεί παντού, και θα είχε τελειώσει το ζήτημα».

«Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό», είπε για τον Τσίπρα

Κάνοντας ειδική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην συνεργάτη του, Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας δήλωσε: «Ο άνθρωπος πλέον, δυστυχώς, το περιβάλλον του δεν τον συμβουλεύει καλά και είναι ανερμάτιστος. Δεν γίνεται να ξεκινάς την επιστροφή σου στο κέντρο μιλώντας για δημοκρατικό καπιταλισμό. Βλέποντας ότι το κέντρο θέλει σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες δεν τις έχεις – γιατί για να τις έχεις πρέπει να τις βγάλει η οργάνωση της κοινωνίας και όχι ένα ινστιτούτο από αμοραλιστές ακαδημαϊκούς, κοινωνικά αναλφάβητους, που βρίσκονται ως ελίτ και βγάζουν απόψεις. Που τελικά τι έβγαλαν; Κάτι του καφενείου. Πήραν το ίντερνετ και είδαν τι λέει ο κόσμος. Λένε μείωση ΦΠΑ, λένε ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, ΠΑΣΟΚ ’81, κομπλέ».

«Το κέντρο είναι με όσους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Εξού και κέντρο. Θα πάρει τα άκρα και θα τα φέρει λίγο πιο στη μέση για να υπάρχει μια ισορροπία. Η ισορροπία της λογικής, όχι η ισορροπία της ιδεολογίας», είπε.

«Ο Τσίπρας ξεκίνησε να κάνει μια επιστροφή χωρίς κανέναν, ώστε να πάρει τη μεγάλη του εκδίκηση γιατί θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από αυτούς. Πράγματι είναι καλύτερος. Αλλά δεν είναι καλός για να κυβερνήσει σήμερα, γιατί είναι αναξιόπιστος μετά από ένα πραξικόπημα που έκανε μαζί με την παρέα του για να ρίξουν τον Κασσελάκη. Ο Τσίπρας είναι μέρος αυτής της παρακμιακής Αριστεράς που υποτιμά τον λαό και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει. Να λέει άλλα τη Δευτέρα, άλλα την Πέμπτη και το Σάββατο να τρώνε όλοι μαζί», είπε σε άλλο σημείο.

«Ο Πλεύρης δεν τιμά τον Μητσοτάκη»

Εστιάζοντας στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, είπε: «Έκανε λάθη στην ομιλία του. Μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ’89 έκανε συγκυβέρνηση με το ΚΚΕ. Ο κ. Πλεύρης θαμπώθηκε. Δεν θέλω να λέω “τυφλώθηκε”, γιατί έχω τυφλούς φίλους που μου λένε πόσο καλά διακρίνουν τα πράγματα. Ο κ. Πλεύρης μας μοίρασε τοξικότητα και εχθρότητα και δεν τιμά τον κ. Μητσοτάκη, επιμένω. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας φιλελεύθερος κεντρώος. Μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτός είναι. Δεν είναι κάποιος ακροδεξιός».

Για το ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα-κάστρο που θέλει να διατηρήσει την ιστορία του. Δεν μπορεί να μας πει κάτι για το αύριο ξεκινώντας από το σήμερα, μπορεί όμως να μας πει κάτι για το σήμερα ξεκινώντας από χθες», επεσήμανε ο Νίκος Καρανίκας.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία»

Σε σχετική ερώτηση για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Το παρακολούθησα όσο μπορεί να το παρακολουθήσει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκεί. Άκουσα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά τίποτα δεν έχει ενδιαφέρον εάν δεν είναι αξιόπιστο. Είναι δυνατόν στην πρώτη σειρά να είναι όλη η χρεοκοπία της Ελλάδας, των προηγούμενων κυβερνήσεων, και να μην ξεστόμισαν μια μικρούλικη αυτοκριτική; Σαν μια γκοφρέτα τουλάχιστον, να γλυκαθούμε. Αυτό είναι άσχημο».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Δημοκράτες. Τι εννοώ; Εξέλεξαν τον κ. Ανδρουλάκη. Δεν αρέσει σε κάποιους. Δεν θα κάτσουν να κάνουν πραξικόπημα. Θα περιμένουν να ηττηθεί. Η Αριστερά δεν κάνει έτσι, τουλάχιστον η σημερινή. Γι’ αυτό και είναι παρακμιακή. Στον ΣΥΡΙΖΑ έκαναν πραξικόπημα. Στη ΝΕΑΡ κάναμε το πρώτο συνέδριο, μίλησαν για λαϊκό μέτωπο και βγήκε η Κεντρική Επιτροπή, που είναι αποτέλεσμα φραξιών, και ακύρωσε την απόφαση και ανάγκασαν τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Καλά έκανε ο κ. Χαρίτσης», είπε κλείνοντας.