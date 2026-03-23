Παρέμβαση με κείμενο έξι σημείων, ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έκανε ο Μιχάλης Κατρίνης, θέτοντας ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο για την πορεία του κόμματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη, «το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτελέσει την αρχή της πορείας για μια νέα, μεγάλη κοινωνική και δημοκρατική πλειοψηφία που θα φέρει τη νίκη και την πολιτική αλλαγή».

«Ένα συνέδριο με πολιτικό περιεχόμενο που θα πάρει αποφάσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Ένα συνέδριο στο οποίο οι πολίτες εκτός της αίθουσας θα μπορούν να δουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Τότε θα πείσουμε ότι η μάχη δε δίνεται για όσους είναι εντός του συνεδρίου, αλλά για το σύνολο των πολιτών», ανέφερε επίσης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι έξι προτάσεις

-Συνέδριο ουσίας και καθαρών αποφάσεων: Ζητά ανοιχτή συζήτηση για όλα τα μεγάλα ζητήματα και καθαρές αποφάσεις. Προειδοποιεί ότι, αν η διαδικασία εγκλωβιστεί σε μάχη μηχανισμών χωρίς πολιτικό περιεχόμενο και ουσία, δεν θα στείλει καθαρό μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επόμενη κυβέρνηση του τόπου.

-Καθαρή στρατηγική, επιστροφή στις ρίζες: Ασκεί κριτική στη στρατηγική διεμβολισμού της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι δεν απέδωσε, ενώ εισηγείται επιστροφή στις ρίζες του ΠΑΣΟΚ για να εκφραστούν οι σημερινοί νέοι «μη προνομιούχοι», με ισχυρό και αποφασιστικό ρόλο του κράτους σε βασικά δημόσια αγαθά, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και της περιφέρειας, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική δικαιοσύνη, φραγμούς στην ασυδοσία των funds και μια γνήσια πατριωτική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

-Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να οργανωθεί ως κυβέρνηση εν αναμονή: Υποστηρίζει την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει από τώρα το μοντέλο διακυβέρνησης, τις βασικές του προτεραιότητες και τα στελέχη που θα τις υπηρετήσουν.

-Το ΠΑΣΟΚ θέτει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, αλλιώς μένει στην αντιπολίτευση: Προτείνει ρήτρα πρώτης εντολής. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις επόμενες εκλογές, τότε αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης. Αν οι πολίτες δεν δώσουν την πρώτη θέση στις εκλογές, τότε το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην αντιπολίτευση.

-Προγραμματικός διάλογος με φορείς και κόμματα: Προτείνει τον διάλογο με ορίζοντα την κυβερνητική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, υπό τον αδιαπραγμάτευτο όρο της νίκης του ΠΑΣΟΚ. Απέναντι στην κυβερνητική προπαγάνδα που θέλει ένα ΠΑΣΟΚ απομονωμένο και τη δημοκρατική παράταξη κατακερματισμένη, η απάντηση είναι η συνένωση των δυνάμεων για την πολιτική αλλαγή.

-ΠΑΣΟΚ ενωμένο, δημοκρατικό, συλλογικό: Ζητά συλλογική λειτουργία, λογοδοσία, ενιαίους και σταθερούς κανόνες, θεσμικό κόμμα με κανόνες και όργανα που λειτουργούν. Προτείνει τακτική συνεδρίαση των οργάνων, δικαίωμα και έκτακτης σύγκλησής τους με αίτημα του 1/3 των μελών τους, ασυμβίβαστο για φαινόμενα συνδιοίκησης με τη ΝΔ σε επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση και συνδικαλισμό, μητρώο μελών για όλες τις διαδικασίες του κινήματος που θα «κλείνει» έγκαιρα πριν τις ψηφοφορίες για να μην υπάρχουν «μέλη μιας χρήσης».