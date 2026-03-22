Χωρίς βιαστικές κινήσεις, αλλά μεθοδικά και παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και τις αναταράξεις που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία, η κυβέρνηση αποφασίζει τα βήματα που θα ακολουθήσει.

Όπως έχει ήδη υπογραμμίσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση είναι έτοιμη, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις πρώτες αυξήσεις να είναι αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών, που είναι απότοκο της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, το οικονομικό επιτελείο έχει στα χέρια του τα πρώτα μέτρα, τα οποία δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν ακόμα και εντός της εβδομάδας.

Τα σενάρια

Όλα δείχνουν ότι θα δούμε επαναφορά του Fuel Pass, το οποίο είχε ήδη εφαρμοστεί το 2022 και είναι ένα στοχευμένο και όχι οριζόντιο μέτρο. Από εκεί και πέρα, και ενώ δεν τίθεται θέμα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αν δεν δοθεί το πράσινο φως για δημοσιονομική ευελιξία από την Κομισιόν, τα μέτρα που υπάρχουν στη φαρέτρα της κυβέρνησης είναι αρκετά. Και αφορούν και πάλι δοκιμασμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα η «επιταγή ακρίβειας» ή η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι έως την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον για τα πρώτα μέτρα που θα ανακοινωθούν, το μείγμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις συνθήκες.

Η προσοχή είναι στραμμένη και στον πρωτογενή τομέα, καθώς έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των λιπασμάτων και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των αγροτών.

Την Παρασκευή, επίσης, έγινε η πρώτη σύσκεψη με τους ακτοπλόους με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια και του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απορροφήσουν μέρος του κόστους, ειδικά ενόψει Πάσχα.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και γι’ αυτό τον τομέα.

Επίσης, εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο το ύψος του κατώτατου μισθού που θα ισχύσει από 1η Απριλίου.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την ερχόμενη Πέμπτη και η αύξηση αυτή θα αποτελέσει άλλη μια τονωτική ένεση στα εισοδήματα των πολιτών, καθώς ο κατώτατος μισθός επηρεάζει τριετίες και επιδόματα.

Πάντως, το ραντάρ της κυβέρνησης είναι στραμμένο και σε άλλα ζητήματα στο εσωτερικό, όπως για παράδειγμα τη δίκη των Τεμπών που ξεκινά αύριο Δευτέρα, με κάποιους εκ των πρωταγωνιστών να επιχειρούν ένα τόσο σοβαρό γεγονός να το μετατρέψουν σε πολιτικό ζήτημα για καθαρά μικροκομματικούς λόγους. Επίσης, πληθαίνουν οι πληροφορίες το τελευταίο διάστημα ότι θα αποσταλεί νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, ενώ η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να διατηρήσει στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών.