Σε μία μικρή περιπέτεια υγείας που είχε σήμερα το πρωί αναφέρεται σε μήνυμά του στο Χ ο τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης, περιγράφοντας και όσα έγιναν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Στάθη Δρογώση:

«Είχα μια μικρή περιπέτεια υγείας σήμερα το πρωί. Κολικός νεφρού. Με απεργία ταξί. Στις 8:15 έφτασα στο νοσοκομείο “Ελπίς” με συγγενικό μου πρόσωπο. 8:25 με είδαν ουρολόγοι και μου έκαναν και ένεση παυσίπονη. 8:45 είχα κάνει ήδη υπέρηχο και ακτίνα. Στις 9 είχα οδηγίες και συνταγή γιατρού για τα φάρμακα που θα παίρνω για κάποιες μέρες. Το νοσοκομείο λειτουργεί ενώ ταυτόχρονα ανακαινίζεται. Οι γιατροί ευγενέστατοι. Ήμουν το πρώτο περιστατικό αφού η εφημερία ξεκινούσε στις 8. Ευχαριστώ πολύ τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλα. Να πίνετε νερό!».

— Στάθης Δρογώσης (@stathisdrogosis) March 20, 2026

Η ανάρτηση του Στάθη Δρογώση αναδημοσιεύθηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.