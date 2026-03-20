Η όλη αντίδραση στην πρωτοβουλία μας να συζητηθεί η παραπληροφόρηση και ο τοξικός λόγος είναι γιατί «αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς», τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου με θέμα «Ερωτήματα για τη διοργάνωση του συνεδρίου “Athens Alitheia Forum” υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης».

«Ο λόγος για αυτή τη “λύσσα κατά του συνεδρίου” είναι πάρα πολύ απλός. Και μόνο που λέτε ότι δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να διοργανώνουμε ένα συνέδριο, η κατεξοχήν αρμόδια γενική γραμματεία, για τον τοξικό λόγο και την παραπληροφόρηση – να πει δηλαδή ο καθένας αυτό που θεωρεί σωστό – δείχνει πόσο σχέση έχει ο δικός σας πολιτικός χώρος με τη Δημοκρατία και τον πλουραλισμό και τον διάλογο», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Και, όπως είπε, δέχθηκε ως “δώρο” τη σημερινή ερώτηση του κ. Τζανακόπουλου, όχι ως προσώπου αλλά ως εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς και πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «ο ΣΥΡΙΖΑ “την έπεσε” στην πραγματικότητα σε εμένα, γιατί γνωστοποίησα σε έναν δημοσιογράφο τα νόμιμα δικαιώματα που έχω, επειδή έβαλε στο στόμα μου κάτι πολύ βαρύ, πολύ σοβαρό, που πλήττει τα εθνικά συμφέροντα. Είπε δηλαδή ότι εγώ είχα υποστηρίξει ότι οι Λιμενικοί στην πραγματικότητα σκότωσαν τους μετανάστες. Και βγήκαν πολλές ανακοινώσεις, ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό συμβαίνει, αγωγές σλαπς, απειλές κατά δημοσιογράφων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ο ομιλών, είμαι ο υφυπουργός που μαζί με το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταργήσει την απλή δυσφήμιση, και έχει τις δύο καλύτερες εκθέσεις, το 2024 και το 2025, ως προς το κομμάτι της ελευθερίας του Τύπου από την Κομισιόν. Αξιοσημείωτη πρόοδος. Εσείς κ. Τζανακόπουλε, ήσασταν στην κυβέρνηση που έχει πάει δημοσιογράφους στο αυτόφωρο, έχει κάνει μια σειρά από αγωγές, ακόμα και ο πρωθυπουργός της κυβέρνησής σας, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σκουρλέτης, αγωγή του κ. Καμένου κατά δημοσιογράφων, και μια σειρά. Ήσασταν όμως, προσέξτε το φοβερό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που, από το πόντιουμ, το 2018, προανήγγειλε αγωγή, νομικές ενέργειες, και ποινικές και αστικές, κατά δημοσιογράφων, και από ό,τι γνωρίζω, προχώρησαν μετά, και οι δικαστικές ενέργειες. Εγώ δεν λέω ότι απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε, εφόσον θεωρεί ότι έχει νομική βάση, έτσι πιστεύει, να κινηθεί κατά του οποιουδήποτε. Αλλά όλη αυτή η κουβέντα γιατί γίνεται; Γιατί αποφασίσαμε να σταματήσουμε να μένουμε απαθείς».

Από την πλευρά του, ο κ. Τζανακόπουλος χαρακτήρισε “αντίφαση” σε σχέση με τις αρχές λειτουργίας της φιλελεύθερης δημοκρατίας, τη θέση ότι το συγκεκριμένο συνέδριο πρέπει να γίνει θεσμός, καθώς στο σύνολο των 100 ομιλητών οι 18 ήταν κυβερνητικά στελέχη. «Πώς ακριβώς εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός όταν ένας στους πέντε ομιλητές είναι κυβερνητικό στέλεχος, και πώς εξασφαλίζεται η ουσιαστική συζήτηση επί του θέματος, όταν πολλοί από αυτούς τους υπουργούς, είναι πρωταγωνιστές, όχι μόνο στη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά και σε καθημερινό τοξικό λόγο;» ρώτησε ο κ. Τζανακόπουλος. Ανέφερε ως παραδείγματα «πρώτον τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για “μπάζωμα” είναι “για τα μπάζα”, και δεύτερον ο κ. Γεωργιάδης ο οποίος το τελευταίο διάστημα πρωταγωνίστησε σε δεκάδες καθημερινά περιστατικά τοξικότητας και διασποράς ψευδών ειδήσεων».

«Την ώρα που τοποθετούνταν τα κυβερνητικά στελέχη, για την ανάγκη αντιμετώπισης του τοξικού λόγω και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, κάνατε στην καθημερινή σας πρακτική, αυτό ακριβώς το οποίο καταγγέλλετε. Δηλαδή διασπείρετε ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιήσατε τοξικό πολιτικό λόγο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζανακόπουλος.

Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να γίνει θεσμός, ενώ σε σχετικές ερωτήσεις του κ. Τζανακόπουλου είπε ότι «το σύνολο των δαπανών είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, υπάρχουν στη Διαύγεια» και ότι «επελέγησαν εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία, σε μεγάλα συνέδρια».

Ως προς τις δαπάνες, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η προετοιμασία του συνεδρίου, κάποιες ημέρες, εβδομάδες πριν, ήταν από το επιτελείο, από τους συνεργάτες μου. Εκλήθησαν από το προσωπικό μου ιδιαίτερο γραφείο ομιλητές, από όλα τα κόμματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώθηκαν με τη μορφή δαπανών. Αν αναφέρεστε στις απομαγνητοφωνήσεις, στο τεχνικό προσωπικό, στον ήχο, στα φώτα, στο προσωπικό που δουλεύει για το συνέδριο, όλες αυτές οι δαπάνες εκτελέστηκαν απολύτως νόμιμα, στις τιμές κάτω του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπει ο νόμος».