Η προετοιμασία για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα σχηματοποιείται πλέον μέρα με την ημέρα, καθώς αρχίζει να διαμορφώνεται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη λεωφόρο Αμαλίας, όπου ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί το «στρατηγείο» του, το επιτελείο που τον πλαισιώνει επεξεργάζεται ήδη ένα αναλυτικό κείμενο αρχών και στόχων, το οποίο θα αποτελέσει ουσιαστικά τον κορμό του προγράμματος που θα παρουσιαστεί. Πότε θα γίνει αυτό; «Ένα πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο προς τα τέλη Μαρτίου», όπως μας λένε.

Τη δουλειά αυτή έχει αναλάβει μια ομάδα συνεργατών του, στην οποία κομβικό ρόλο έχει ο Γιώργος Σιακαντάρης, ως επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρας, με αποστολή να γεφυρώσει διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Ο στόχος είναι να συνδυαστούν στοιχεία από τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία σε ένα ενιαίο πολιτικό σχέδιο. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται εύκολη, καθώς απαιτεί κοινό λόγο και κοινές προτεραιότητες σε ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και περιβάλλοντος.

Το τελικό κείμενο πάντως αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Απριλίου. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η δημόσια φάση του εγχειρήματος. Τότε θα ανακοινωθεί το όνομα του κόμματος και το σήμα του, ενώ θα γίνουν και οι πρώτες οργανωτικές κινήσεις σε όλη τη χώρα. Άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η παρουσίαση μπορεί να γίνει τον Μάιο, χωρίς όμως να αποκλείεται μια μικρή καθυστέρηση μέχρι τον Ιούνιο αν χρειαστεί περισσότερη προετοιμασία.

Στο μεταξύ ο ίδιος ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να χτίσει το πολιτικό αφήγημα μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις όπου παρουσιάζει το βιβλίο του (θυμίζουμε ότι ξεκίνησε από το θέατρο «Παλλάς» στην Αθήνα και συνέχισε με επισκέψεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα και τελευταίος μέχρι στιγμής σταθμός ήταν η πόλη της Λάρισας) όπου κάνει λόγο για μια «νέα μεταπολίτευση». Με τον όρο αυτό περιγράφει ένα σύνολο αλλαγών στους θεσμούς και στη λειτουργία του κράτους, ώστε να αποκατασταθεί, όπως λέει, η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και πολιτείας. Στην ίδια λογική θα προτείνει διαφορετική φορολογική πολιτική, με μεγαλύτερη επιβάρυνση στα υψηλά εισοδήματα και ελάφρυνση για τα χαμηλότερα.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται σημαντική, επειδή έρχεται λίγο μετά την παρουσίαση προτάσεων για τη διαφάνεια ενώ συνοδεύεται και από συγκεκριμένες ιδέες για την αντιμετώπιση της εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου, ενός ζητήματος που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονο. Πάντως από την Αμαλίας επισημαίνουν πως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι να ανέβει ο υπό σχηματισμό πολιτικός φορέας ακόμη πιο ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ούτε ο ανταγωνισμός με άλλα νέα πολιτικά εγχειρήματα, όπως εκείνο που συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού, αλλά η παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος. Για τον λόγο αυτό ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να μιλά κυρίως για προτάσεις άσκησης συγκεκριμένης πολιτικής και λιγότερο για εκλογικούς συσχετισμούς.

Παρά ταύτα, η στελέχωση του νέου φορέα παραμένει το πιο δύσκολο ζήτημα. Αναζητούνται πρόσωπα από διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους και από την κοινωνία των πολιτών, ώστε το σχήμα να δείχνει ευρύτερο από ένα κλασικό κομματικό μοντέλο. Το εγχείρημα φιλοδοξεί ως επί το πλείστον να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους που δεν εκπροσωπούνται σήμερα πολιτικά, κάτι που απαιτεί προσεκτικές ισορροπίες. Στο επίπεδο της πολιτικής ουσίας πάντως, ο Τσίπρας αναμένεται να επαναφέρει μεταξύ άλλων και παλαιότερες πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του. Θα υποστηρίζει για παράδειγμα με κάθε ευκαιρία ότι το 2018 είχε παρουσιαστεί ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα το 2030, το οποίο, όπως εκτιμά, εγκαταλείφθηκε μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019.