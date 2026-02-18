Για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μίλησε σε συνέντευξή της το βράδυ της Τρίτης 17/2 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Κάνοντας λόγο για μονόπλευρη ευαισθησία είπε και πως «οι κομμουνιστές έχουν κάνει εγκλήματα».

«Πολλοί πολέμησαν για την Ελλάδα, αλλά μονόπλευρα αφιερώνουμε χρόνο σε μια πλευρά που όλως τυχαίως είναι πάντα κομμουνιστές» δήλωσε μιλώντας στο Action 24 και συμπλήρωσε: «Τιμούμε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα, αλλά και οι κομμουνιστές έχουν κάνει εγκλήματα. Να σταματήσει η ιδιαίτερη ευαισθησία προς μια κατεύθυνση. Τιμούμε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα, αλλά από εκεί και πέρα και οι κομμουνιστές έκαναν εγκλήματα».

«Καλά θα κάνει η Βουλή να ανακτήσει τις φωτογραφίες, περιμένουμε να δούμε αν θα είναι γνήσιες, είναι ιστορικά αρχεία που πρέπει να ανήκουν στο ελληνικό κράτος. Πολλές εκτελέσεις έγιναν εκείνη την εποχή, είναι κάτι που μου προκαλεί στεναχώρια. Όσους πολέμησαν για την πατρίδα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία τους τιμούμε» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Αν είναι να τιμήσουμε κάποιον δεξιό, τότε υπάρχουν διχογνωμίες»

«Πάρα πολλοί έδωσαν ιστορικούς αγώνες και για τον Μεταξά είπα ότι είπε το ένδοξο ΌΧΙ. Το να συντηρούνται οι διαχωρισμοί και να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς μια κατεύθυνση και τα άλλα να τα ξεχνάμε… Αν είναι να τιμήσουμε κάποιον δεξιό, τότε υπάρχουν διχογνωμίες και εμφυλιοπολεμικά μίση. Καλό είναι να τελειώνουμε με τους διαχωρισμούς. Όσους πολέμησαν για την ελευθερία δεν τους ξεχωρίζω. Από εκεί και πέρα, έχουν κάνει εγκλήματα και οι κομμουνιστές, αλλά δεν είναι της παρούσης να τα συζητήσουμε. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν μνημεία και αγάλματα. Είναι μονόπλευρη η ευαισθησία και αυτό πρέπει να τελειώνει. Από εμάς δεν θα συνεχίσει να υπάρχει ανοχή σε αυτή την μονόπλευρη ευαισθησία» δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Υπάρχει δυσανάλογη τιμή όταν πρόκειται για τους αριστερούς σε σχέση με τους δεξιούς. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Οι κομμουνιστές έχουν κάνει και εγκλήματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε, ρωτήστε με και για το παιδομάζωμα. Μόνο κομμουνιστές το έκαναν, αυτοί έπαιρναν τα παιδιά από τις οικογένειες» σημείωσε μεταξύ άλλων.