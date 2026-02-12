Συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον υπουργό Μετανάστευσης να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένειά του στη χώρα μας».

Ο Θάνος Πλεύρης δημοσίευσε φωτογραφία με τον διεθνούς φήμης αθλητή και έγραψε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο τον μεγάλο αθλητή και άνθρωπο ⁦Νόβακ Τζόκοβιτς. Αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένειά του στη χώρα μας».