Συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη είχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον υπουργό Μετανάστευσης να δηλώνει πως «αποτελεί τιμή μας η επιθυμία του να μείνει με την οικογένειά του στη χώρα μας».
