«Η ελληνική γλώσσα δεν ανήκει αποκλειστικά σε έναν λαό ή σε ένα γεωγραφικό χώρο. Αντίθετα, αποτελεί κοινό αγαθό και αξία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ως το μοναδικό παράδειγμα γλώσσας του Δυτικού κόσμου που διαθέτει αδιάσπαστη συνέχεια 40 αιώνων προφορικής παράδοσης και 35 αιώνων γραπτής παράδοσης». Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Γερουσίας στο Κοινοβούλιο όπου βραβεύτηκαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχιμηδείου Ακαδημίας για τη συμβολή τους στην προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά.

Η σημερινή ημέρα, 9η Φεβρουαρίου, έχει ανακηρυχθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, έπειτα από πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Οργανισμό, με επικεφαλής την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «τα ελληνικά χρησίμευσαν όχι μόνο ως επικοινωνιακό εργαλείο, αλλά και ως φορέας πολιτισμικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, ως γλώσσα της φιλοσοφίας, της πολιτικής θεωρίας, της επιστήμης, του θεάτρου, της θεολογίας, της παιδείας και των τεχνών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η βράβευση της Αρχιμηδείου Ακαδημίας είναι αποτέλεσμα κοινής πρωτοβουλίας του κ. Κακλαμάνη και του [ρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη. Η Αρχιμήδειος Ακαδημία είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός που, από την ίδρυσή του το 2002, υπηρετεί με συνέπεια και όραμα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο Μαϊάμι της Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα από τα σχολεία της -Προνηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο- που αποτελούν δημόσια καταστατικά σχολεία (Public Charter schools).

Ο πρόεδρος της Βουλής, «σε αναγνώριση ενός έργου που ξεπερνά τα όρια μιας τοπικής κοινότητας», απένειμε στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Αρχιμηδείου Ακαδημίας, το αργυρό μετάλλιο που εκδόθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και κοσμείται από τη μορφή της θεάς Αθηνάς και τη σφραγίδα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

«Το έργο σας συνιστά παράδειγμα για το πώς η οργανωμένη εκπαίδευση μπορεί να απαντήσει στις προκλήσεις που αναδεικνύει η σύγχρονη έρευνα και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς. Γιατί κάθε φορά που ένα παιδί στη Διασπορά μαθαίνει να σκέφτεται, να ονειρεύεται και να εκφράζεται στα ελληνικά, ο ”μικρός” κατά Σεφέρη ”τόπος μας”, μεγαλώνει και απλώνεται ανά την Οικουμένη», τόνισε με έμφαση ο κ. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, κατά τον χαιρετισμό του εξήρε τον ρόλο και την σπουδαία αποστολή της Αρχιμηδείου Ακαδημίας τονίζοντας ότι το αναλυτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας «δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου. Αντιμετωπίζει την ελληνική ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς, ενσωματώνοντας την ιστορία, τη μνήμη, την ταυτότητα και τις αξίες του ελληνισμού. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε η ελληνική να μην αποτελεί απλώς αντικείμενο μάθησης, αλλά γλώσσα βιωμένη, που συνδέει τις γενιές, μέσα και από διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως η διασύνδεση γλωσσικής και μαθηματικής διδασκαλίας».

Η Αρχιμήδειος Ακαδημία, όπως σημείωσε, «συμβάλλει ουσιαστικά στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης αλλά και ξένης γλώσσας, απευθυνόμενη σε περίπου 1.400 μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών πολιτισμικών και γλωσσικών αφετηριών, το 44% των οποίων έχει οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας». Και προσέθεσε: «Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένας ενεργός πυρήνας σύγχρονων φιλελλήνων, που μεταδίδει τον ελληνικό τρόπο σκέψης και πολιτισμού, στηρίζοντας έμπρακτα, τη θέση της ελληνικής στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη».

Σημειώνεται ότι η προσφορά των μελών της Ακαδημίας έχει αναγνωρισθεί μέσω πάμπολλων βραβεύσεων και διακρίσεων από το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, ενώ οι απόφοιτοι της Ακαδημίας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ορισμένα από τα πλέον διακεκριμένα αμερικανικά πανεπιστήμια (M.I.T., Johns Hopkins University, Stanford University, Harvard University κ.ά.).

Στην ειδική εκδήλωση προήδρευσε ο πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων Φίλιππος Φόρτωμας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης.

Για το έργο και τη δράση της Αρχιμηδείου Ακαδημίας μίλησαν ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Γεώργιος Καυκούλης και ο Αλέκος Χαραλαμπίδης, οι οποίοι και βραβεύτηκαν μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. Λάμπρο Κατσούφη, Δημήτριο Δημόπουλο και Δημήτριο Μπαρδούτσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Σε όλους απονεμήθηκαν το τιμητικό μετάλλιο και ο πάπυρος της Βουλής των Ελλήνων, τιμητικός έπαινος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τιμητική πλακέτα της Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων.