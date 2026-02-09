Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και την παραβατικότητα στους πανεπιστημιακούς χώρους έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Υπάρχει πλαίσιο – Υπάρχουν συνέπειες

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θεσπίσει ένα πλήρες και σαφές νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια. Ένα πλαίσιο που προβλέπει πειθαρχικές, ποινικές και αστικές ευθύνες για όσους εμπλέκονται σε πράξεις βίας και ανομίας».

Όπως τόνισε, «ο νόμος δεν είναι μόνο κατασταλτικός, αλλά και προληπτικός, θέτοντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις διοικήσεις των πανεπιστημίων για την προστασία των χώρων και της ακαδημαϊκής ζωής».

Καμία ενεργή κατάληψη το 2026 στα ελληνικά Πανεπιστήμια

Η κ. Σδούκου αναφερόμενη στην γενική κατάσταση εντός των πανεπιστημίων, τόνισε ότι «αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, τα Ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν καμία ενεργή κατάληψη».

Υπενθύμισε μάλιστα την κατάσταση που υπήρχε μόλις 7 χρόνια νωρίτερα, επί ΣΥΡΙΖΑ όταν και εκτεταμένες καταλήψεις υπήρχαν, αλλά και «ένα χάος και μια αίσθηση ανομίας και ασυδοσίας» κυριαρχούσαν. «Σε αυτή την κατάσταση δεν θα επιστρέψουμε» τόνισε.

Σχέδια ασφάλειας και ευθύνη εφαρμογής

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ στα σχέδια ασφάλειας που οφείλουν να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν τα πανεπιστήμια.

«Κάθε πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τον νόμο και να διαθέτει σχέδιο ασφάλειας, με σαφείς διαδικασίες ελέγχου και προστασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να διερευνηθεί εάν υπήρχε γνώση ή άδεια για όσα συνέβησαν και ποιος φέρει την ευθύνη».

Η κ. Σδούκου ήταν κατηγορηματική απέναντι στα επεισόδια βίας: «Αυτά που είδαμε δεν είναι ούτε «μαγκιά», ούτε «αντίδραση», ούτε πολιτική. Είναι καθαρή βία. Ο τραμπουκισμός δεν είναι πάρτι και δεν είναι πολιτική πράξη. Η επίθεση σε αστυνομικούς δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο».

Ξεκαθάρισε ότι τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται ανεκτές στους πανεπιστημιακούς χώρους και ότι οι συνέπειες θα είναι συγκεκριμένες και προβλεπόμενες από τον νόμο, τόσο για τα πρόσωπα που εμπλέκονται όσο και -όπου απαιτείται- για τα ίδια τα ιδρύματα.

Αναφερόμενη στις καταστροφές δημόσιας περιουσίας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι το κόστος δεν μπορεί να μετακυλίεται στην κοινωνία. «Δεν μπορεί να την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Την ευθύνη την αναλαμβάνουν όσοι προκαλούν τις ζημιές», σημείωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Φαινόμενα παραβατικότητας μπορεί να υπάρχουν. Ανοχή, όμως, στην ανομία δεν υπάρχει. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος εφαρμόζεται».